Richard Berry accusé d'inceste : son ami Alexandre Arcady dénonce «des allégations totalement farfelues, presque mythomaniaques»

Alexandre Arcady était l'invité de Pascal Praud, dans l'Heure des Pros. Le réalisateur a exprimé son soutien à son ami, le comédien Richard Berry, accusé d'avoir commis des actes incestueux sur sa fille Coline lorsqu'elle était mineure.

Alexandre Arcady est un ami de longue date du comédien, à qui il a notamment confié le rôle principal dans son film «L'Union Sacrée», aux côtés de Patrick Bruel et Bruno Cremer, en 1989. Pour le cinéaste, qui se dit «attéré, décontenancé et bouleversé», les accusations de Coline sont «totalement farfelues, presque mythomaniaques». «Je pense que ça doit être le reflet d'une grande souffrance. (…) Mais de là à pousser les choses à ce niveau-là, c'est absolument incroyable», ajoute-t-il.

Née d'une précédente union avec la comédienne Catherine Hieger, qui soutient par ailleurs sa fille, Coline Berry porte ces accusations depuis maintenant sept ans. Aujourd'hui âgée de 45 ans, la victime présumée a déposé plainte en janvier. Elle accuse le comédien de «viols et agressions sexuelles» et «corruption de mineur». Les faits dénoncés remontent à plus de trente-cinq ans, lorsque Coline avait entre 8 et 10 ans, et sont donc prescrits. Richard Berry dément ces accusations, qu'il qualifie comme étant «immondes». «Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses (...) avec aucun de mes enfants», a-t-il écrit dans un long message publié sur Instagram.

L'enquête judiciaire a été confiée à la brigade des mineurs.