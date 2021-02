«Je suis devenu une cible» : le témoignage de Didier Lemaire, professeur de philosophie à Trappes qui défend la laïcité

Didier Lemaire a publié une lettre après l'assassinat de Samuel Paty. Il est depuis visé par les parents d'élèves et des habitants de la ville de Trappes où il enseigne. Il est venu témoigner dans L’Heure des Pros sur CNEWS ce lundi 8 février.

Fervent défenseur de la laïcité, le professeur de philosophie Didizer Lemaire publie une lettre le 1er novembre en soutien à son collègue Samuel Paty, assassiné quelques jours plus tôt. Rapidement jugé islamophobe par certains élèves et parents, il vit désormais sous protection policière. Et face aux menaces, il s’est résigné à changer de métier. Le professeur dit avoir reçu le soutien du rectorat, mais pas celui de ses collègues, ni de la mairie de Trappes. Il juge même la ville passive face aux islamistes radicaux.

Malgré les menaces, Didier Lemaire dit ne pas vivre dans la peur. Mais attend des autorités un vaste plan d’ensemble pour répondre à ce fléau.

