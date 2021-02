Vacances : le nombre d’accidents en mer explose deux fois et demi plus que l’an dernier

Avec les remontées mécaniques fermées en montagne, les amoureux de la glisse choisissent la mer pour les vacances. Ils sont beaucoup plus nombreux que d’habitude et le nombre d’accidents explose deux fois et demi plus que l’an dernier à la même période. Reportage entre Fos-sur-Mer et Toulon.

Jamais il n’y a eu autant d’amateurs de planches à voile ou de kitesurf au bord du littoral méditerranéen en février. Qu’ils soient débutants ou aguérris, ils sont de plus en plus nombreux. C’est surprenant, ils ne peuvent pas aller à la montagne ou à l’étranger, du coup les conditions sont plutôt favorables pour aller à l’eau. Il y a du vent, donc effectivement ça navigue beaucoup », explique Christopher Bernard, gérant de la boutique Glissattitude à Fos-sur-Mer.

Mais l’eau stagne à un petit 14 degrés, en hiver le soleil se couche plus tôt, la fatigue voire l’hypothermie surprend souvent ces amoureux de la mer. Les opérations de sauvetage et d’assistance se sont multipliées depuis janvier. « On est aujourd’hui à peu près à 220 affaires depuis le début de l’année contre généralement 80 à la même période. Ce qui est inhabituel, c’est que l’on est sur une population de personnes qui pratiquent des activités nautiques avec beaucoup d’activités de planches et de kite, de paddle, de la baignade, de la plongée, de l’apnée », explique Philippe Michaud, directeur du Cross Med. Le Cross Med appelle donc à la prudence, ils veulent faire connaître le numéro pour les secours en mer, le 196, l’équivalent du 112 en cas d’urgence.