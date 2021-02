Coronavirus : Dunkerque sous la pression du variant anglais

A Dunkerque (Nord), le soleil brille ce week-end. Les températures sont printanières puisque elles oscillent entre 15 et 17 degrés. Alors même si le variant britannique du Coronavirus a durement touché la ville, et que les mesures sanitaires sont renforcées dans la ville, les dunkerquois et des promeneurs venus de toute la région ont voulu profiter du soleil.

Certains s’autorisent même à retirer le masque sur la plage alors qu’il est rendu obligatoire par les autorités.

Alors même si le variant britannique frappe durement la ville ces derniers jours, l’occasion était trop belle pour s’aérer enfin. « Moi je pense que sur la plage on est bien distancé les uns des autres, donc on peut se permettre un petit peu d’enlever le masque et de profiter de prendre un grand bol d’air ».

Sur la digue, la grande majorité des promeneurs portent le masque, même si on observe quelques récalcitrants. « Je trouve qu’il y a quand même des gens qui ne portent pas le masque, c’est un peu dommage, je pense que si on veut vraiment prendre la pandémie au sérieux il faut s’en donner les moyens ». Mais avec la foule venue profiter du soleil, difficile de respecter la distanciation physique. La police effectue donc quelques contrôles.

Sur la digue comme sur la plage, le non port du masque peut entraîner une contravention de 135 euros.

