Morbihan : le port du masque n’est plus obligatoire dans les communes les plus petites

En Bretagne, dans certaines communes, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. L'étau se desserre car la propagation du virus se ralentit, comme dans le Morbihan.

Arrêt Berric, petite bourg d’à peine 1800 habitants dans le Morbihan. Dès que l’on a mis les pieds dans la commune, on peut enlever le masque depuis le 17 février, sauf que tout le monde n’est pas au courant. « Il y a tout et son contraire, donc dans le doute je le garde », déclare une habitante. Le Préfet du Morbihan a relâché la pression car le taux d’incidence est passé de 130 au début du mois à 91 pour 100 000 habitants le 16 février. Un bon résultat uniquement valable pour 11 petites communes.

« On a l’impression de revivre en fait, surtout qu’il fait beau donc on a a envie de respirer ». Une décision préfectorale qui s’explique aussi par la nécessité de protéger les libertés individuelles. Lorsque le risque de contamination est faible à l’exterieur, impossible d’imposer le masque sur le plan juridique, mais si on peut respirer dehors, le masque redevient obligatoire dans les magasins.