Covid-19 : début de la vaccination en pharmacie

La Bretagne procède aux premières vaccinations en pharmacie dès cette semaine, alors qu'elle démarrera partout en France lundi prochain.

Une opération pilote dans une vingtaine de pharmacies de Bretagne qui sont habilitées à vacciner, car elles possèdent notamment les locaux pour recevoir et vacciner en toute tranquillité. Seuls les patients de plus de 75 ans ou plus de 50 ans présentant des comorbidités sont éligibles.