Mort d'Alisha : «Ce drame ne restera pas impuni», assure Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était à l’Elysée pour un point presse, retransmis en direct dans Midi News sur CNEWS. Il s’est exprimé sur les violences urbaines, les phénomènes de bandes mais aussi la mort d'Alisha, une adolescente de 14 ans, tuée à Argenteuil dans le Val-d'Oise.

A l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a tenu à dire son émotion «car ce qui est arrivé à cette jeune fille est terrible et ignoble. C’est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, par une spirale infernale qui a conduit à ce drame», a-t-il dit.

Par la suite, Gabriel Attal a tenu à signifier à la famille de la victime que tout serait mis en oeuvre pour punir les auteurs de cet acte.

«Je veux dire à sa famille, à tous ceux qui l’aimaient, notre solidarité et notre émotion face à cette situation absolument tragique. Je veux dire aussi leur dire que ce drame ne restera pas impuni et que tous les services sont mobilisés pour punir les responsables.»

«On ne peut accepter la banalisation de la violence» qu'illustre la multiplication des rixes entre bandes rivales, a encore déclaré le porte-parole du gouvernement. «On voit que ce phénomène de bandes reste très fortement d’actualité, qu’il s’intensifie à certains égards et nous devons donc adapter et renforcer notre réponse», a-t-il expliqué.

«On a tous et toutes des exemples dans notre entourage»

Gabriel Attal a également rappelé les mesures mises en oeuvre par le gouvernement afin de tenter d'endiguer les phénomènes de harcèlement et de cyberharcèlement chez les plus jeunes.

Depuis 2017, on a mis en place une politique pour lutter avec acharnement contre ce phénomène terrible. Tous les ans une campagne sur le harcèlement est menée dans les établissements, il y a des formations pour prévenir le harcèlement. Nous avons mis en place deux numéros accessibles pour tous et partout contre le harcèlement, lancé une plateforme web. Au fond on voit que c’est un sujet de société, on a tous et toutes des exemples dans notre entourage, ça nécessite une mobilisation collective. Les efforts du gouvernement vont se poursuivre», a-t-il détaillé.