Coronavirus : la situation sanitaire est-elle encore tenable dans les établissements scolaires ?

La situation sanitaire est-elle encore tenable dans les établissements scolaires ? La question se pose de plus en plus avec la multiplication des cas dans les écoles, et les fermetures de classes.

Des portes fermées, des écoles désertés, les chiffres sont inquiétants. Partout en France plus de 3.000 classes ont fermées.

En Ile-de-France, l'académie de Créteil est sous pression avec 536 fermetures d'écoles. Le syndicat des enseignants alerte sur la situation. «Dans l’académie de Créteil, l’épidémie semble absolument hors de contrôle dans les écoles, et on constate que la réponse apportée par le gouvernement n’est pas à la hauteur de la situation pour le moment», selon Jean Noel Tardy, membre du SNES-FSU de Creteil.

De nombreuse voix chez les scientifiques saluent la décision du gouvernement de fermer les classes dès la première contamination à la Covid, même si la décision n'est pas sans conséquence. «Si on cherche à réduire le nombre de cas, il faut fermer les écoles, ça semble plutôt cohérent. Deuxième chose, est-ce que les décisions ne se prennent que sous l’angle du sanitaire ? Non, évidemment, les décisions sont politiques et elles doivent intégrer d’autres facteurs», explique Yohan Seynac , médecin généraliste.

Ainsi, la campagne de tests salivaires se poursuit. Objectif : isoler rapidement les cas positifs et informer les cas contacts.