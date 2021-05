Déconfinement : terrasses, cinémas, musées... les meilleures images de la réouverture

Après six mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19, les Français ont retrouvé avec soulagement une certaine liberté dans leur quotidien, ce mercredi 19 mai, date qui marque le début de la nouvelle phase du déconfinement annoncé par le gouvernement.

Encadrée par des protocoles sanitaires, la vie reprend peu à peu ses droits aux terrasses des cafés et restaurants, dans les musées ou les salles noires des cinémas mais aussi dans les commerces qui avaient dû rester fermés lors du confinement.

Fermés depuis le 30 octobre 2020, les bars et restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients seulement s'ils disposent d'une terrasse ayant une bonne aération et des tables de six personnes maximum comme par exemple ci-dessous, ce restaurant situé à Arcachon.

© Mehdi FEDOUACH/AFP

Le retour en terrasse dans l'Hexagone et notamment à Lyon a été un peu perturbé voire gâché au cours de la journée, à cause d'une météo maussade voire orageuse et pluvieuse.

© Jeff PACHOUD/AFP

Si ces réouvertures ont fait le bonheur des Français, elles ont été aussi synonymes de reprise du travail pour de nombreux salariés comme par exemple ce serveur du Café de Flore, établissement mythique de Saint-Germain-des-Prés, qui était tout occupé à servir une clientèle retrouvée, ce 19 mai.

© Bertrand Guay/AFP

Autre symbole d'une vie normale recouvrée, les magasins ont pu rouvrir leurs portes avec pour seule limite à cette réouverture, un client pour 8 m. Les clients impatients ont pu retrouver les rayons de leurs commerces préférés. D'ailleurs à Paris, des personnes dont quelques touristes ont attendu calmement l'ouverture des Galeries Lafayette pour envahir ses rayons et faire leurs emplettes.

© Geoffroy VAN DER HASSELT/AFP

Les visiteurs sevrés de culture depuis 7 mois ont fait patiemment la queue devant la pyramide du Louvre pour découvrir ou revoir les chefs-d'œuvre exposés dans les salles du plus grand musée du monde. Dans tous les musées, la distanciation physique est de rigueur avec la règle des 8m2 par visiteur.

© Alain JOCARD/AFP

Certains en ont profité pour immortaliser par une photographie, le plus célèbre tableau au monde, à savoir La Joconde, portrait de Mona Lisa peint par Léonard de Vinci.

© Alain JOCARD/AFP

Avec les musées, les lieux culturels comme les théâtres et les cinémas ont repris vie aussi, même si la jauge a été fixée à 35 % de leur capacité et avec un maximum de 800 personnes par salle. C'est la raison pour laquelle à Paris, le Grand Rex a accueilli ce matin, 800 fans d'animation japonaise venus voir le manga Demon Slayer sur grand écran.

© Geoffroy VAN DER HASSELT/AFP

Ces réouvertures constituent la deuxième phase du plan de déconfinement qui en doit en compter quatre au total, annoncé fin avril par Emmanuel Macron. La troisième phase aura lieu le 9 juin et verra la réouverture des cafés et restaurants en intérieur, des jauges moins strictes et un couvre-feu fixé à 23h00, avant sa disparition totale le 30 juin si la situation sanitaire le permet.