Journée internationale des droits des femmes : 5 événements à ne pas manquer en Île-de-France

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le dimanche 8 mars, la capitale et ses alentours se mobilisent avec une programmation riche et engagée. Exposition, visites guidées, course solidaire… Voici 5 rendez-vous incontournables.

Une exposition sur Simone Veil au Mémorial de la Shoah

© Mémorial de la Shoah

Figure majeure des droits des femmes, ministre de la Santé à l'origine de la légalisation de l'avortement, militante européenne... Simone Veil incarne à elle seule de nombreux combats. Mais c’est une facette plus intime de son parcours que met aujourd’hui en lumière le Mémorial de la Shoah. Conçue par le réalisateur et photographe David Teboul, l’exposition, visible gratuitement jusqu’au 15 octobre, explore l’histoire personnelle de l’ancienne femme d’État, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où elle a été déportée à 16 ans. À travers correspondances, photographies, documents d’époque et interviews, elle s’attache plus particulièrement à montrer les liens profonds qu’elle entretenait avec ses sœurs Madeleine, dite «Milou», et Denise, ainsi qu'avec son jeune frère Jean. Une plongée dans l’intimité de la fratrie Jacob qui rappelle combien l’engagement public de Simone Veil s’est aussi nourri d’une histoire familiale puissante, façonnée par l’amour, et tragiquement liée à la grande Histoire.

«Simone Veil. Mes sœurs et moi», jusqu’au 15 octobre, Le Mémorial de la Shoah (Paris 4e).

Des visites guidées au Château de Versailles

© RMN-GP (Château de Versailles) / ©Gérard Blot

Dans le cadre de cet événement, célébré depuis 1982 en France, le Château de Versailles met à l’honneur les femmes de l’Histoire de France, en explorant leur place à la cour et leur influence culturelle. Tout au long du week-end, plusieurs visites guidées gratuites seront proposées. Accompagnés d’un étudiant de l’École du Louvre, les visiteurs pourront notamment découvrir les appartements privés de Marie-Antoinette ainsi que ceux des favorites royales, dont Madame de Pompadour et Madame Du Barry. Le parcours inclut également le Petit Trianon, offert par Louis XVI à sa jeune épouse. L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur les figures féminines qui gravitaient autour de la reine : demoiselles de cour, femmes de chambre, nourrices... Autre temps fort : les étudiants en théâtre du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles - Grand Parc interpréteront des lettres et mémoires de plusieurs figures féminines de Versailles.

Week-end droits des femmes, du 7 au 8 mars, Château de Versailles (78).

Une pièce engagée au théâtre du Splendid

© DR/Théâtre du Splendid

Dévoilé cet été au festival Off d’Avignon, «Le Procès d’une vie» est actuellement à l’affiche du théâtre du Splendid. Librement inspirée de la vie de Gisèle Halimi et du procès de Bobigny, cette pièce forte signée Barbara Lamballais et Karina Testa porte sur scène le combat de la célèbre avocate qui, en 1972, décide de défendre Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 16 ans jugée pour s'être fait avorter après un viol, ainsi que sa mère et plusieurs autres femmes accusées de complicité d’avortement, interdit à l’époque par la loi. Un procès où elle entend bien prouver que la «seule coupable ici, c’est la loi». Trois ans plus tard, en 1975, la loi Veil est promulguée, autorisant les femmes à avorter et à disposer de leur corps.

«Le Procès d’une vie», jusqu’au 28 juin, Le Splendid (Paris 10e).

Une course solidaire avec La Nuit des Relais

© Nuitdesrelais

Pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes tout en profitant d’une soirée festive, cap sur le Parc Floral de Paris pour participer à la Nuit des Relais. Cette course solidaire, à vivre entre ami(e)s ou en famille, sera rythmée par de nombreuses animations. Avant le coup d’envoi, prévu à 20h, les participants pourront déambuler dans le village associatif, profiter d’un DJ set ou encore partager un verre à l’espace bar et restauration. Organisé par la Fondation des Femmes, cet événement sportif et engagé s'achèvera avec une «cérémonie» de remise de prix récompensant notamment l’équipe ayant collecté le plus de dons, les plus beaux costumes, la meilleure performance sportive ou encore la meilleure ambiance. À noter que pour valider son inscription, chaque équipe constituée - 5 à 10 personnes maximum - devra collecter au préalable un minimum de 1000 euros de dons.

«La Nuit des Relais», le dimanche 8 mars, dès 18h, Parc Floral de Paris (12e).

Un concert dépaysant à l’Olympia

Le 8 mars, on peut aussi décider de prolonger la soirée à l’Olympia, porté par la voix douce, suave et enivrante de la Catalane Sílvia Pérez Cruz. Véritable star dans son pays, la chanteuse a façonné un univers musical singulier, où se croisent fado, classique, jazz, folk, flamenco et influences latino-américaines. Celle à qui l'on doit notamment l’album «Granada» (2014), certifié disque d’or et «Toda la vida, un día» (2023), qui célèbre la beauté et la richesse de chaque âge de la vie, se produira dans la salle mythique pour célébrer ses 30 ans de carrière. Artiste plurielle et inclassable, également active dans le cinéma, le théâtre et la danse, elle promet sur scène un moment suspendu, hors du temps.

Concert Sílvia Pérez Cruz, le 8 mars, 20h, l'Olympia, Paris (9e).