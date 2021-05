Karl Olive, maire de Poissy : «J'appelle tous les maires de France à arrêter de se taire»

Karl Olive, le maire de Poissy, dans les Yvelines, était ce mercredi matin invité dans la matinale de CNEWS. L'occasion pour lui de défendre les élus locaux.

«Quand on touche à un maire, quand on touche à un élu, quand on touche à un policier, on touche à la République. Quand on touche à la République on touche à la France, et quand on touche à la France on abime les Français», a estimé le vice)président du Conseil départemental des Yvelines.

Karl Olive réagissait notamment à l'agression du maire de Ouges, en Côte-d'Or, frappé à coups de barre de fer pour avoir simplement demandé à un homme de rouler moins vite avec son quad.

Selon l'édile de Poissy, ce maire fait partie des «quelque 2.480 élus qui depuis deux ans ont été battus, humiliés, insultés, tagués». Pour y remédier, il «appelle tous les maires de France, tous les élus et les collègues que je soutiens de tout mon cœur à le faire savoir. Il faut arrêter de se taire.»

Les agressions de maires en hausse

«Quand on laisse penser qu'il y a du laxisme d'un côté et de l'impunité de l'autre, alors s'il n'y a pas de geste symbolique fort, dans ce pays on ne s'en sortira pas», a poursuivie Karl Olive, assurant que «sur le terrain, ça commence à gronder».

En avril dernier, le ministère de l'Intérieur avait dévoilé que 1.276 menaces ou agressions envers les maires avaient été enregistrées en 2020 (contre 421 l'année précédente). Elles s'étaient «concentrées à plus de 50% sur le 1er trimestre, en lien avec la réforme des retraites et les élections municipales qui ont vu les maires en première ligne au contact de nos concitoyens, souvent sur la voie publique», avait précisé le Beauvau.