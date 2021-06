Mila : Du sursis requis contre les harceleurs de la jeune femme

Après deux jours d’auditions, le parquet a requis des peines de sursis allant de 3 à 6 mois contre douze des treize prévenus jugés pour le cyberharcèlement à l’encontre de la jeune Mila.

Pour leurs messages haineux proférés sur les réseaux sociaux, le ministère public a demandé à l'encontre des prévenus une «peine d'avertissement» : trois mois d'emprisonnement avec sursis pour trois d'entre eux, poursuivis pour harcèlement, et six mois de prison avec sursis pour neuf autres, renvoyés pour harcèlement et menaces de mort. La relaxe a été sollicitée pour un treizième prévenu, au bénéfice du doute. Le tribunal correctionnel a mis son jugement en délibéré au 7 juillet.

Parmi les accusés, seul un a tenu à lui présenter des excuses. «Je me sentais honteux d'avoir menacé Mila car elle ne mérite pas ça. J'espère que tout le monde tournera la page après cette histoire et que Mila retrouvera une vie normale», a ainsi expliqué Enzo à CNEWS.

Mila de nouveau menacée

L'audience a également marquée par la prise de parole de Mila face aux journalistes. Car au moment même où elle témoignait face aux juges, la jeune fille recevait de nouvelles menaces : «Va te pendre (...) tu vas devenir mon souffre-douleur», a-t-elle ainsi lu.