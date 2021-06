Covid-19 : Les laboratoires pris d'assaut par les voyageurs

Pour le moment, l'épidémie de Covid connaît une relative embellie. Le nombre de nouveaux cas rapportés dans le monde est le plus faible depuis février et les décès sont en baisse selon l'OMS. Le dépistage reste essentiel pour éviter de propager le virus et les laboratoires sont pris d'assaut.

Avant de prendre l'avion ou le train pour voyager à l'étranger, la valise doit être prête, le test PCR aussi. C'est désormais le sésame pour entrer dans certains pays. Plus de deux millions de tests PCR sont réalisés gratuitement chaque semaine en France, mais ce n'est pas le cas partout.

En un mois, certains laboratoires ont quasiment doublé le nombre de tests pour voyager, passant de 30 à 60% de la demande. Un dépistage nécessaire pour limiter la propagation du virus, en particulier le variant Delta. Car, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ce variant représentera 90% des nouvelles infections dans l'Union Européenne d'ici fin août.