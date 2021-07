Lourdes : le tourisme reste en berne

Après une année 2020 noire, 2021 devait être l’année de la relance touristique pour la cité mariale. Alors que de nombreux pèlerinages sont déjà annulés, ce défi doit passer par la conquête d’un nouveau public essentiellement français.

On sait déjà que cette saison comportera au mieux, 20 à 30 % de pèlerinages organisés. Emmanuel Macron vient à Lourdes pour mettre tous les acteurs autour d’une même table et n’a pas caché les objectifs de sa venue. Il s’entretiendra avec eux en début d’après-midi. Ensuite, son déplacement au sanctuaire (une première pour un président de la République) s’inscrira donc dans ce cadre plus large.

En tant que ville-sanctuaire, Lourdes, est de fait un haut-lieu touristique. La deuxième plus grande ville hôtelière de France subit de plein fouet les conséquences économiques dues à la crise sanitaire.