Météo : en août, La Baule a des airs d'automne

Cette semaine s'annonce comme une des pires de l'été côté ciel, si l'on en croit les prévisions de Météo France. Le nord-ouest n'est pas épargné, avec la pluie au programme presque tous les jours. Pourtant les touristes sont là, avec 81% de taux d'occupation cette semaine à la Baule.

Ciel plombé annonciateur de pluie : la baie de La Baule a des allures de mois d’avril en ce début août. Sur la plage, le bikini n’est pas de sortie, Météo France prévoit toute la semaine pas plus de 20 degrés entre les gouttes. « La plage de ce temps-là, moi ça ne me dit rien » ; « J’ai vu qu’on pouvait visiter les chantiers d’Airbus du côté de Saint-Nazaire » ; « Il n’y a pas que bronzer, mais aussi respirer, prendre de l’air, vivre », relativisent touristes et locaux.

Avec 78% de taux d’occupation en juillet, La Baule surfe sur la vague des vacances en France en 2021. Cet hôtel fait même mieux que les deux années précédentes. A La Baule il n’y a pas que la plage et cela sauve l’activité touristique quand la météo n’est pas de la partie.

«On peut visiter les marées salants, on peut visiter l’aquarium du Croisic, il y a également des jeunes qui ont mis en place des escapes games, donc il y a plein de choses à faire à La Baule, même par un temps un peu plus mitigé», promet Christophe Delahaye, président de l'association des hôteliers indépendants de la ville. Seule crainte pour les professionnels : les réservations de dernière minute n’arriveront pas sans un retour du franc soleil.