Météo : à Lille, on s'adapte au mauvais temps pour les vacances

Pluie, fraîcheur, grisaille, la météo n'est toujours pas à l'heure de l'été. Dans les rues de Lille, locaux et touristes redoublent d'ingéniosité pour tout de même en profiter.

Quand on est Nordiste, la météo instable, on connaît. Et pour ces Lillois, ce n’est pas quelques gouttes de pluie qui vont contrarier un dimanche après-midi en terrasse. «Sinon on deviendrait déprimé, relativement vite. C’est l’anniversaire de ma maman et du coup nous sommes venus festoyer en famille avec une bonne bière pour compenser le manque de soleil justement», indique l'un d'entre eux.

Pour ces touristes en revanche, c’est une autre paire de manches. La promenade en bord de mer, ce sera pour un autre jour. Pas de quoi perdre pour autant le moral. «On fait avec, on n’a pas trop le choix. On profite différemment, on fait d’autres activités. Les musées ont rouvert donc on profite de cela aussi».

Alors c’est vrai que le soleil s’était installé dans les Hauts-de-France ces trois derniers étés. Mais en fin de compte, les heures d’ensoleillement en 2021 correspondent davantage aux normales de saison. «On prend une petite polaire avec nous, une casquette et des lunettes de soleil s’il fait beau» ; «Il ne faut pas se laisser abattre, il faut profiter des quelques petits rayons de soleil qu’il y a et on fait avec».

Pour les aoûtiens bonne nouvelle, à partir du 15 août un anti-cyclone devrait s’installer et assurer une fin d’août plus chaude et ensoleillée.