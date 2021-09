Prix du gaz : les pistes pour payer moins cher

C'est la mauvaise nouvelle de la rentrée, et les Français vont bientôt le remarquer sur leur facture. Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 8,7% au 1er septembre. Une hausse inédite, qui ne cesse de s'alourdir depuis deux ans et demi. Et cette question : quelles solutions pour payer moins cher ?

Changer de fournisseur en est une. Il suffit d'une simple signature de contrat. Pas de coupure de gaz ni de changement de compteur, c’est gratuit et automatique.

Huit millions de consommateurs ont déjà fait la démarche d’aller soit chez un fournisseur concurrent d’Engie, soit de rester client mais à une offre au prix de marché.

Néanmoins, avec plus de huit millions de clients domestiques et professionnels desservis en France, Engie reste toujours le premier fournisseur de gaz naturel du pays.