Attentats du 13 novembre : le témoignage de la mère d'une victime

Patricia était à Lisbonne lorsque les attentats du 13 novembre ont eu lieu.

Ce soir-là, quand elle a appris la nouvelle à la télévision, elle a tenté de joindre Precilia, sa fille unique, au téléphone, sans succès. Le lendemain, toujours sans réponse et de plus en plus inquiète, elle a posté un message sur Facebook, avant d'apprendre que sa fille faisait partie des victimes.

Alors que le procès des attentats doit commencer le vendredi 8 septembre prochain, Patricia, qui a confié qu'elle n'accepterait jamais l'assassinat de sa fille «trop amoureuse de la vie», voit cet événement comme une étape dans son combat. «Il est nécessaire que cela soit gravé dans l'Histoire, pour tous ceux qui ont été atteints».

Cette dernière espère tout de même que Salah Abdeslam, seul terroriste du commando encore en vie, soit présent à l'audience. «J'espère l'affronter du regard (...) je vais parler en la mémoire de ma fille et de son compagnon et s'il peut l'écouter ce serait bien».