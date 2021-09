Attentats du 13 novembre : avant l'ouverture du procès, un rescapé du Bataclan témoigne

Le 8 septembre s'ouvrira le procès des attentats du 13 novembre. Pour les rescapés, il faudra revivre une journée qui les a marqués à jamais. Thomas témoigne pour CNEWS.

«J’ai envie de vivre, j’ai envie de vivre»... Près de six ans après, Thomas se rappelle de ce mantra qui l'a habité, alors qu'il était à terre dans la fosse du Bataclan, le 13 novembre 2015. Quelques minutes plus tôt, il croit entendre des pétards et voit tout le monde «se plier, comme un champ de blé face à du vent». C'est là qu'il distingue «deux personnes, armées de kalachnikov, qui tirent sur tout ce qui bouge».

Lui vivra, à l'inverse des 90 victimes de la salle parisienne, et des 130 dans Paris. S'il ne souffre d'aucune blessyure physique, il restera marqué à vie.

À quatre jours de l'ouverture du procès, il hésite encore à témoigner au procès. S'il le fait ce sera pour ceux qui n'en ont pas la capacité. Il voudrait que «d'autres se disent :"moi aussi je peux aller bien"» alors qu'il estime s'être reconstruit.