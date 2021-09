Attentats du 13 Novembre : la vie dans le quartier du Bataclan

Le procès des attentats du 13 novembre s'ouvrira mercredi. Nous sommes retournés dans les quartiers touchés par cette soirée où 131 personnes ont perdu la vie. Pour ceux qui ont été touchés de près, et pour les habitants de ces quartiers, la vie devait reprendre et a repris ses droits.

Le 13 novembre 2015, 13 personnes ont perdu la vie, aux abords du Petit Cambodge. Après l'attentat, l'établissement a fait des travaux pour effacer les marques mais sans fait totalement table rase.

«On a changé des éléments de décor, pour que nos salariés qui ont repris le travail dans cet espace-là ne puissent pas avoir de petits flashs, ou ne puissent pas se reprojeter d’une certaine façon dans cette soirée-là, mais à la fois de garder l’âme du lieu, puisque ce lieu était vivant et ce soir-là il était animé», nous explique Simon Octobre, directeur général du restaurant «Le Petit Cambodge».

C'est ici au Bataclan que le périple meurtrier des terroristes s'est terminé. Cinq ans plus tard, le quotidien a repris son cours.

«On le vit au quotidien, on sait que ça a existé et que c’est au-dessus de nos têtes, mais on n’est pas touché sur des dates clés, on a effacé, on est passé à autre chose».

Mais avec l'ouverture du procès en milieu de semaine, certains habitants du quartier craignent de voir ressurgir les souvenirs de cette soirée d'horreur.