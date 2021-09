Anti2010 : des collégiens victimes de harcèlement, Jean-Michel Blanquer monte au créneau

Un phénomène inquiétant. Un mouvement #Anti2010, qui tourne au harcèlement de collégiens nés en 2010, sévit depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Les élèves nés en 2010 et qui entrent en 6e cette année, sont en effet devenus la cible d’autres jeunes plus âgés. Insultes, dénigrements sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, plusieurs adolescents sont victimes de ce mouvement. A tel point que certains ont peur d'aller au collège.

Face à l'ampleur du phénomène, la FCPE a alerté le gouvernement. «Ce sont des messages assez violents et des images assez violentes. Ca va jusqu'à un appel à la mort, un appel à la haine. Ces enfants sont devenus des cibles», dénonce Carla Dugault, co-présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE).

A l'origine de cette vague de harcèlement : plusieurs jeunes utilisateurs du jeu vidéo Fornite n'auraient pas respecté les codes, provoquant les foudres des autres joueurs. Puis la jeune Youtubeuse Pink Lily vantant dans une chanson sa génération 2010 aurait accéléré ce déferlement de haine.

Un message d'alerte a été émis par le ministère de l'Education nationale à tous les principaux de collège.

Jean-Michel Blanquer lui-même est monté au créneau dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, jeudi soir : «Je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010, c'est évidemment complètement stupide, alors nous lançons le mouvement #bienvenueaux2010».

Nous disons OUI à la fraternité.



Et NON au harcèlement.



Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6ème.



Alors vous aussi, souhaitez la #BienvenueAux2010.



Et ne laissez rien passer:



3020 face au harcèlement



3018 face au cyber-harcèlement pic.twitter.com/ZahKNxpdMD

— Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) September 16, 2021