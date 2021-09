Le conseil scientifique préconise de tester les élèves chaque semaine

Dans un avis du 13 septembre, le Conseil scientifique préconise des tests systématiques et hebdomadaires à l'école.

L’objectif est d’éviter la fermeture des classes en isolant seulement les enfants détectés positifs. Des recommandations qui contrastent singulièrement avec les dispositions du ministère de l'Éducation nationale.

Actuellement, le protocole retenu par le ministère de l'Education prévoit qu'un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.

Selon le quotidien, qui a consulté un avis du Conseil scientifique du 13 septembre n'ayant pas été rendu public, les experts estiment qu'«au primaire, ce dépistage devrait être systématique et hebdomadaire. Seuls les enfants détectés positifs seraient alors renvoyés chez eux».

Cet avis s'inquiète aussi des conséquences du variant Delta, plus contagieux et qui «fait redouter une épidémie pédiatrique à la rentrée, dans un contexte de non-vaccination chez les moins de 12 ans et de couverture vaccinale partielle chez les 12-17 ans», selon un extrait cité par Le Monde.