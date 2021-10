Présidentielle 2022 : selon un sondage, Eric Zemmour se placerait en quatrième position au premier tour

Dans l'hypothèse Xavier Bertrand candidat de la droite à la présidentielle, Eric Zemmour s'installe à 10% des intentions de vote dans un sondage PrésiTrack OpinionWay pour CNEWS et Les Echos.

Le polémiste est en quatrième position devant Jean-Luc Mélenchon et derrière Xavier Bertrand.

Emmanuel Macron, toujours en tête des sondages, obtiendrait ainsi 24% des intentions de vote, Marine Le Pen 20%, Xavier Bertrand 15%, Eric Zemmour 10%, Jean-Luc Mélenchon 8%, Yannick Jadot 7% et Anne Hidalgo 6%.

Eric Zemmour serait ainsi le «trouble-fête de la droite» selon ce sondage, s’il venait à se déclarer officiellement candidat, ce qui n’est pas encore fait.

D'où proviennent ces voix ?

Plus que son score important, ce qui est intéressant d’analyser c’est d’où proviennent ces voix. La moitié provient d’électeurs potentiels de Marine Le Pen, 3% d’électeurs de Nicolas Dupont-Aignan et 1% environ de personnes qui, sans la candidature d’Eric Zemmour, s’abstiendraient de voter. Le reste provient principalement d’électeurs potentiels de Xavier Bertrand et d’Emmanuel Macron.

Marine Le Pen serait donc à cette heure la grande perdante en cas de candidature d’Eric Zemmour, puisque sans la présence de ce dernier, la candidate du Rassemblement national serait au coude-à-coude avec Emmanuel Macron, avec 25% des intentions de vote au premier tour.

Reste à savoir maintenant jusqu’où l’opération séduction d’Eric Zemmour sur l’électorat de droite et d’extrême-droite notamment ira, et quelles conséquences cela aura sur le premier tour. Probablement un ticket d’entrée qui sera beaucoup plus bas pour le second tour de la présidentielle, ouvrant la porte à de nombreuses possibilités, dont celle d’un duel Macron – Zemmour.