C’est un quartier que les Lillois surnomment la rue de la soif. Le secteur Massena Solferino est aujourd’hui sujet à des tapages nocturnes récurrents et des incivilités.

Si bien qu’un collectif de riverains et de commerçants s’est formé pour demander à la municipalité et à la préfecture de régler cette situation. Les riverains de ce secteur sont à bout et en colère.