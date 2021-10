Le PS à la conquête des électeurs

Les militants du Parti Socialiste collent depuis vendredi dans toute la France la première affiche de campagne officielle de la maire de Paris.

Anne Hidalgo, qui a du mal à décoller dans les sondages, donnera un grand meeting à Lille samedi prochain, et déjà, dans la ville, les jeunes militants ont commencé la campagne de tractage. Ils se dissent enthousiastes et confiants malgré les sondages. Mais les sympathisants qu'ils croisent dans les rues de Lille semblent plus sceptiques.