Anne Hidalgo s’est entretenue avec des toxicomanes et a renvoyé une nouvelle fois la faute sur le préfet de police.

La maire de Paris conteste la gestion de ce dernier qui consiste selon elle à «changer les lieux de tolérance tous les trois mois». Elle affirme qu’il «ne peut y avoir de zone de non droit où on vend et prend de la drogue».

La visite d’Anne Hidalgo n’aura duré qu’une trentaine de minutes, au grand damne des riverains qui l’ont attendue pendant plusieurs heures.