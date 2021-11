Jordan Bardella : «Dans 5 mois on va siffler la fin de la récréation»

Jordan Bardella, président du RN, était au côté de Jean-Marc Morandini lors de l'émission «Face à la Rue» de CNEWS, en live dans le quartier de la Guillotière à Lyon, ce mercredi 24 novembre.

«L’ultra-gauche et les racailles main dans la main en profitent, parce que dans cinq mois on va siffler la fin de la récréation, dans cinq mois c'est terminé», a-t-il déclaré.

«Vous voyez bien que 30 ans de laxisme, de gouvernance par la droite et la gauche nous ont amenés à ça. (...) Et pourquoi ces gens-là, racailles et ultra-gauche, nous attaquent aujourd'hui, nous prennent pour cible avec des oeufs, des mortiers, et des hurlements ? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent strictement rien, et que, en vérité, nos dirigeants sont totalement impuissants aujourd'hui pour assurer la sécurité des Français», a lancé Jordan Bardella.

Un déplacement sous tension

Des groupes antifachistes de Lyon avaient appelé, sur les réseaux sociaux, à la mobilisation contre la venue de Jordan Bardella ce mercredi dans le quartier de la Guillotière. Une centaine de manifestants s'étaient réunis sur le lieu prévu pour le tournage, sous la surveillance étroite de policiers et de CRS, mobilisés pour maintenir l'ordre, même si l'émission s'est finalement déroulée sans incident.

Les habitants d'ici vivent un enfer. Ils sont livrés à la violence, aux trafics, abandonnés par ceux qui sont au pouvoir. La Guillotière est un symbole de ce que sera demain la France entière si nous ne reprenons pas la main.#FaceÀLaRue pic.twitter.com/WLWYwzLH3i — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 24, 2021

Ce quartier, où s'est déployé un marché sauvage avec différents trafics de rue suscitant un fort sentiment d'insécurité chez les riverains, est au centre de l'attention des autorités depuis plusieurs mois.

Le président du RN avait annoncé sur son compte Twitter son déplacement dans le quartier où, selon lui «nos concitoyens sont abandonnés et livrés à la violence». «Les racistes ne sont pas bienvenus dans notre quartier», avait répliqué le «Groupe Antifa de Lyon» sur son compte Twitter.