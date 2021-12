Julien Denormandie : «Emmanuel Macron a réformé beaucoup plus que la droite»

Invité de Laurence Ferrari lors de la Matinale de CNEWS, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a répondu aux propos de Valérie Pécresse sur Emmanuel Macron.

Jeudi, la candidate LR à l'élection présidentielle avait sévèrement jugé le chef de l'Etat, soulignant qu'il n'avait «pas réformé» et dénonçant «un manque de sincérité».

«Il a fait la réforme de la SNCF, la droite aurait voulu la faire. Jamais faite. Il a fait la réforme du droit du travail. La droite, Madame Pécresse, aurait voulu la faire. Elle ne l'a jamais faite. Il a fait la réforme sur l'assurance-chômage, une réforme difficile qu'on a mené jusqu'à son terme (...) On a fait énormément de choses sur le climat, on a fait énormément de choses dans l'agriculture, on a investi, etc, etc, etc», a détaillé de son côté Julien Denormandie.

Et de poursuivre : «Emmanuel Macron a réformé beaucoup plus que la droite ne l'avait fait et je dirais même plus, Emmanuel Macron a fait les réformes que la droite aurait voulu faire et qu'elle n'a jamais faites».

Le ministre de l'Agriculture a également loué la gestion de la crise du Covid du chef de l'Etat. «Tout le monde reconnait que pendant cette période incroyablement difficile, le gouvernement, le président de la République a été là sur le sanitaire, sur l'économie», a-t-il ainsi souligné.

Au passage, Julien Denormandie a comparé l'action d'Emmanuel Macron à la gestion de la crise économique de 2008 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, lors duquel Valérie Pécresse était membre du gouvernement : «à la fin de cette crise (de 2008, ndlr), on se retrouve avec un taux de chômage qui a explosé et une croissance à 0%. On se retrouve à la sortie de cette crise (du Covid, ndlr) avec un taux de chômage de 7,8% et avec une croissance de 6,7%. Moi je préfère cette gestion que celle de Madame Pécresse en 2008».