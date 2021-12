Manuel Valls : «La gauche est dans une impasse politique historique»

A quelques mois de l'élection présidentielle de 2022, Manuel Valls dresse un portrait particulièrement sombre de sa famille politique. Invité dans #LeGrandRDV, il considère que «la gauche est dans une impasse politique historique».

Et la potentielle candidature de Christiane Taubira, annoncée vendredi 17 décembre, ne représente pas une solution valable selon lui. Cela «ne fait que rajouter, de mon point de vue, à cette confusion», avance l'ancien Premier ministre.

Une union «factice et impossible»

Manuel Valls estime que cette «crise de la gauche» est dûe au fait qu'il y a des «gauches irréconciliables». Il y a «un éloignement non seulement entre les hommes et les femmes mais surtout entre les projets, les pensées et le regard sur le monde et la société française». Des «propositions tellement éloignées» les unes des autres que l'«union est factice et impossible», lâche-t-il.

Pour l'ancien ministre ce phénomène est «mondial» et a pris racine il y a des dizaines d'années. Il identifie trois sujets majeurs auxquels la gauche n'a, selon lui pas su trouver de réponses : «les conséquences de la chute du mur de Berlin», «la globalisation économique qui a mis en cause l'Etat providence, l'Etat social sur lequel la social démocratie européenne était assise» et enfin le «surgissement de l'âge identitaire».

En ne cherchant pas à «se régénérer intellectuellement», la gauche s'est «enfermée dans le passéisme, dans un pessimisme mortel», considère Manuel Valls. Peu optimiste lui-même, l'ancien Premier ministre estime que les tentatives pour tirer sa famille politique de cette impasse sont «vouées à une forme d'échec et parfois sonnent comme ridicules».