Hôpitaux surchargés : un plan Omicron pour faire face à l'afflux de patients

Face au grand nombre de patients affluant vers les services hospitaliers, et notamment en réanimation, les autorités mettent en place cette semaine un plan Omicron. Son but : fluidifier la prise en charge des malades.

Concrètement, ce plan a pour objectif de diminuer la durée moyenne de séjour des patients, la faisant passer de six à trois jours, en assurant une télésurveillance.

Une méthode utile alors que certains spécialistes, en dépit de derniers chiffres orientés à la baisse, s'attendent encore à des semaines compliquées.

Ce plan Omicron tient compte des dernières découvertes sur la maladie Covid-19 causée par le nouveau variant, qui touche les bronches plus que les poumons.

«On est plus vite malade et plus vite guéri», résumait ce dimanche au JDD le ministère de la Santé, décrivant une «maladie différente», avec un intervalle plus court entre les premiers symptômes et une éventuelle aggravation, pouvant être surveillée en télémédecine.

Le Covid-19 version début d'année 2022, précise encore le journal dominical, donne en effet plus souvent des troubles digestifs, une sensation de confusion, une grande fatigue et des courbatures.

L'aggravation qui pouvait conduire en réanimation la deuxième semaine est moins fréquente et concerne surtout des personnes immunodéprimées.