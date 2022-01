Présidentielle 2022 : ces maires qui refusent de donner leur parrainage

Près de 42.000 élus peuvent donner leur parrainage en vue de l'élection présidentielle. Sollicités par les équipes des candidats, ils sont nombreux à refuser d'accorder le précieux sésame.

«Je ne souhaite pas participer et je ne souhaite pas donner mon parrainage à qui que ce soit», indique par exemple Xavier Louvet, maire (SE) de Lachelle, dans l’Oise. Il se justifie en expliquant avoir d’autres priorités : «j’ai un budget à gérer, j’ai du personnel, on a été élu pour répondre aux questions de nos administrés et ces élections présidentielles nous semblent assez lointaines».

Un autre maire, lui aussi sans étiquette politique mais qui avait donné son parrainage à François Fillon en 2017, explique s’être senti trahi. Il aspire aujourd’hui à garder sa neutralité vis-à-vis des habitants de sa commune. «De plus en plus, des opinions différentes s’expriment. Si on veut être fédérateur, faire la synthèse et être rassembleur, il faut faire attention à ce que l’on fait, tout le temps…», explique ainsi Laurent Nocton de Villers-Saint-Frambourg-Ognon (Oise).

«Dans nos petites communes, on ne fait pas de politique politicienne, on est là avant tout pour servir, sans arrière-pensées».

Pour rappel, les candidats ont jusqu’au 4 mars pour obtenir leurs 500 parrainages.