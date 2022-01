Les tentatives d'homicide ont triplé en 10 ans

Les tentatives d'homicide ont augmenté pour la troisième année consécutive. Selon le criminologue Alain Bauer, elles ont été multipliées par trois en dix ans.

De 1.203 faits enregistrés en 2011, on serait passé à 3.360 en 2021.

Une tendance à la hausse qui aurait plusieurs explications. «On a plus de féminicides, plus de passages à l'acte au niveau de la rue entre citoyens lambda et de l'autre côté on a une jeune voyoucratie qui a poussé et qui visiblement est bien plus désinhibée qu'autrefois», analyse Frédéric Ploquin, spécialiste de la criminalité et du grand banditisme. Il pointe également une plus grande circulation des armes de guerre.

Selon le journaliste, ces chiffres posent toutefois question : «Est-ce que ça signifie qu'un certain nombre de personnes disposent d'armes mais ne savent pas s'en servir ? Est-ce que ça signifie aussi - c'est une autre possible explication - qu'on déclarerait aujourd'hui en 'tentatives d'homicides' des choses qui il y a dix ans n'auraient pas été classées de cette façon ?».

A noter que le nombre d'homicides est quant à lui en hausse légère, avec 1.026 faits enregistrés en 2021, contre 856 en 2011, selon Alain Bauer, cité par Le Figaro.