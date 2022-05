Paris : des policiers violemment agressés, trois migrants interpellés

Les images sont violentes. Elles montrent une policière recevoir un coup de poing en plein visage, après avoir été jetée sur une voiture. Lundi, dans le nord de Paris, des agents des forces de l’ordre ont été agressés par plusieurs migrants sans-papiers.

Les faits ont eu lieu non loin des puces de Saint-Ouen, au niveau d’un pont passant sous le périphérique, entre Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et la capitale.

Un camp précaire de migrants y avait été illégalement installé et un brasero allumé. Pour éviter tout risque d’incendie, les agents auraient demandé à l’éteindre, ce qu’auraient refusé les personnes. Une policière serait alors intervenue elle-même pour stopper les flammes, déclenchant des insultes et même des coups de la part des individus.

La situation a dégénéré, la fonctionnaire étant projetée sur une voiture et frappée d’un coup de poing au visage. Blessée, elle a dû recevoir par la suite trois jours d’ITT.

«On attend de la justice une réponse sévère et exemplaire»

Les forces de l’ordre, grâce à l’arrivée de renforts, sont parvenues à arrêter trois personnes, dont l’auteur des coups. Tous sont en situation irrégulière, selon Actu17. Selon une source proche du dossier à CNEWS, ils disent être majeurs, actuellement sdf, et nés en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Benin.

«Ce qui est rageant, c’est qu’on a des personnes sans-papiers, qui sont rentrées illégalement sur le territoire national, et qui se sont permises, sur un démantèlement de camp illicite (…), d’attaquer des policiers, d’utiliser une "gazeuse" contre une policière et de frapper une policière, a réagi Mathieu Valet, secrétaire national adjoint du Syndicat indépendant des commissaires de police. On attend de la justice une réponse sévère et exemplaire».