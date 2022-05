Nicolas Dupont-Aignan sur la guerre en Ukraine : «les Américains instrumentalisent ce conflit pour affaiblir l'Europe»

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité politique de la matinale de ce lundi 30 mai. A cette occasion, le président de Debout la France est revenu sur l'offensive russe en Ukraine et ses conséquences économiques pour l'Europe.

C'est une hérésie géopolitique pour la France. C'est en ces termes que Nicolas Dupont Aignan a qualifié le conflit russo-ukrainien et qu'il faut au plus vite mettre un terme à la guerre.

«Je demande à ce qu’on arrête cette folie guerrière qui est en train de tuer le continent européen et de faire souffrir les Français comme jamais», a martelé le président de Debout la France, sur CNEWS. Toutefois, Nicolas Dupont-Aignan «ne demande pas à céder à Poutine.»

Cependant, le règlement de la crise devra passer par le respect du protocole de Minsk signé en 2015. Ainsi, le président ukrainien Volodymyr Zelinsky devra reconnaître que «le Donbass est une zone intermédiaire».

«Il y aura besoin d'une réconciliation»

Selon Nicolas Dupont-Aignan, «les Américains instrumentalisent ce conflit pour affaiblir l'Europe et la diviser». «Or il y aura besoin d'une réconcialiation avec la Russie comme il y a eu avec l'Allemagne», martèle-t-il.

D'ailleurs, «l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est le seul moyen de peser face à la Chine et aux Etats-Unis», insiste le président de la Debout la France. Et bien qu'«il ne faut pas céder à Poutine, il ne faut pas non plus se servir de ce conflit pour détruire la Russie». Et ce, alors que les sanctions européennes se renforcent toujours plus contre le pays de Vladimir Poutine.