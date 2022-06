Pap Ndiaye sort de son silence et répond aux accusations

Depuis qu’il a été nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en mai dernier, Pap Ndiaye ne cesse d’essuyer les critiques à son égard. Toujours discret jusqu’à présent, il est finalement sorti du silence à l’occasion d’une interview accordée au Monde.

En mai dernier, Emmanuel Macron a souhaité bousculer son gouvernement en positionnant quelques nouveaux noms chargés des ministères. L’un s’est particulièrement démarqué, puisqu’il s’agit de l’historien Pap Ndiaye, qui a succédé à Jean-Michel Blanquer au poste de ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Tout juste nommé à ses nouvelles fonctions, sans avoir encore commencé à relever le défi qui l’attend, Pap Ndiaye avait déjà dû encaisser de part et d’autre de vives critiques et été estampillé «wokiste» et «indigéniste» par l'extrême droite.

Pap Ndiaye réagit

Resté discret après ces différentes attaques subies, Pap Ndiaye est finalement sorti de son silence lors d’un entretien avec Le Monde.

«Le woke a une âpreté et une manière de cliver, de dire qui a le droit de prendre la parole et qui n’a pas le droit de prendre la parole, il revêt un moralisme qui n’est pas le mien. Je préfère me dire cool, formule que j’emprunte à Obama», a ainsi répondu le spécialiste des minorités et d’histoire sociales des États-Unis.

«Confier le ministère le plus emblématique de la République et l’éducation des enfants à un homme noir qui ne renie pas ses convictions en matière de lutte contre les discriminations peut être vécu par certains comme un affront» a-t-il tranché.

Pap Ndiaye qui a assuré être un républicain libéral, a tout de même tenu à rappeler son combat contre les inégalités à l’école, sans oublier le racisme qu’il estime présent «dans l’État».