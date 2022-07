Baccalauréat : le niveau des élèves français inquiète

Parmi certains classements internationaux, la place des élèves français inquiète. D’après le TIMSS par exemple, qui mesure le niveau des performances en mathématiques, la France est bien en deçà de la moyenne de l’Union européenne. Un affaiblissement du niveau scolaire, qui s’aggrave d’année en année.

Bonnet d'âne pour les élèves français. Depuis plusieurs années, les interrogations reviennent : pourquoi le niveau des élèves français a-t-il baissé, vis-à-vis des autres pays ? Le Baccalauréat n'est plus un diplôme difficile à obtenir puisque plus de 90% des lycéens y parviennent.

Sophie Audugé, secrétaire générale de SOS Education, estime que le «niveau scolaire en France s'est dégradé d'une manière catastrophique depuis longtemps». Elle tire le constat suivant : «l'école doit être ambitieuse pour tous les enfants. Or, aujourd'hui, on fait l'inverse. Pour ne vexer personne, on baisse le niveau d'exigences pour faire croire aux enfants de certains milieux plus défavorisés qu'ils ont le niveau».

Même constat pour Jean-Paul Brighelli, enseignant et auteur du livre «La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire», qui a expliqué ce mardi 5 juillet dans La Matinale de CNEWS que «la valeur du Bac était pire que rien». Il estime que «le Baccalauréat crée des illusions à des élèves qui vont devenir des étudiants, qui vont encore patiner en faculté et se heurter à un moment à la réalité, qui demande toujours des comptes».

«Ils vont se heurter au mur du Master et là, ils vont comprendre que ce qu'ils avaient en main ne valait absolument rien», déplore Jean-Paul Brighelli, qui explique sa pensée sur la baisse du niveau du diplôme de fin de lycée.

«Le Bac ne sert à rien pour les élèves qui sont les plus en difficulté auxquels on n'a pas donné l'aliment qui leur aurait permis de se réaliser mais également pour les élèves ayant des notes superlatives. Je le dis aux parents, si vos enfants ont passé le Bac avec des notes entre 18 et 20 en mathématiques, lorsqu'ils se retrouveront en maths sup, ils commenceront à 3», précise l'enseignant.