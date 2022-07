Bruno Retailleau : «Marine Le Pen a changé d’avis sur tous les sujets»

Le président du groupe LR au Sénat , Bruno Retailleau, était l’invité de La Matinale, mardi 5 juillet, sur CNEWS. Interrogé sur la dangerosité de LFI et le RN, il a déclaré que «Marine Le Pen a changé d’avis sur tous les sujets (...) Quant à Jean-Luc Mélenchon ses positions sont extrêmement graves».

Le patron des LR au Sénat n'a pas mâché ses mots. Selon Bruno Retailleau, RN et LFI sont des «partis démagogiques». «Le RN c'est simple, Marine Le Pen a changé d'avis sur tous les sujets. De la peine de mort à l'Europe, à l'Euro, aux retraites... On ne sait plus où ils sont.»

«Et quant à Jean-Luc Mélenchon, je pense que ses positions sont extrêmement graves. Je me souviens parfaitement qu'il y a deux ans il a défilé auprès d'une organisation islamiste qui a été dissoute depuis».

Il poursuit, estimant que c'était innaceptable que le patron des Insoumis et leader de la Nupes ait défilé à cette époque, «à côté de gens criant "Allah Akbar" (Dieu est grand ndlr)».

Bruno Retailleau est également revenu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui affirmait il y a plusieurs semaines sur Twitter que «la police tue». «S'attaquer aux institutions républicaines, et à la police, qui est notre bouclier, qui protège les Français vis-à-vis des violences, là-encore c'est une nouvelle preuve de ce caractère d'extrême gauche dangereux.