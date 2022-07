Les trottinettes électriques, un danger public ?

Les accidents entre piétons et trottinettes sont de plus en plus fréquents. La vitesse des trottinettes est souvent en cause mais leur utilisation est difficile à surveiller pour les communes.

Les accidents s'enchaînent. Le 30 juin dernier, un enfant de 5 ans a été mortellement fauché à Nice par un individu circulant à vive allure sur une trottinette électrique. A Bordeaux, un autre a été blessé le week-end dernier. Dans la capitale de la région Nouvelle-Aquitaine, les utilisateurs des trottinettes en libre-service ne font pas toujours preuve d'une grande adaptation aux piétons.

«Ça ne fait pas de bruit et c'est à nous de faire attention», témoigne une habitante. «A nous (les piétons) de faire attention mais, aux trottinettes de faire attention aussi», tempère un second.

Face aux excès de vitesse, l'adjoint au maire de Bordeaux Didier JeanJean explique la difficulté de faire respecter les règles aux utilisateurs des trottinettes électriques. «Nous avons une campagne de communication en cours dans la ville, où on explique que c'est le plus fragile qui est prioritaire. Mais il faut aussi faire des séances de sensibilisation et de sanctions avec la police municipale. Sans ça, les indications ne sont pas toujours suivies», explique l'adjoint au maire.

Les fournisseurs de trottinettes en lire-service devront prochainement équiper leurs appareils de puces de géolocalisation, ce qui permettra de mieux contrôler la vitesse des utilisateurs à Bordeaux.