Sécurité : les attaques au couteau se multiplient en France et inquiètent les autorités

Les attaques au couteau ou à l'arme blanche se multiplient en France. Une tendance inquiétante observée par les autorités qui notent que le recours à ces armes rudimentaires a désormais lieu en dehors de tout contexte terroriste.

C'est l'un des fléaux de notre époque. Trois jeunes tués vendredi dernier à Angers, une rixe à Amiens la veille, un homme poignardé le même soir dans la Drome ou encore un autre à Metz pour le 14-juillet, les attaques qui impliquent une arme blanche se multiplient sur l’ensemble du territoire français. Un phénomène inquiétant pris très au sérieux par les autorités.

Les derniers chiffres qui datent de 2017 sont éloquents. Ils indiquent que 44.000 agressions se sont déroulées dans le pays, soit plus de 120 par jours. Un chiffre qui devrait être encore plus important aujourd’hui, selon les forces de l’ordre.

Un phénomène qui se banalise

Par ailleurs, en plus de leur fréquence, le contexte de ces attaques a également changé. Ce phénomène n’est plus seulement réservé aux quartiers mal fréquentés, puisqu’ils touchent désormais de nombreuses villes moyennes ainsi que des petites villes. Le contexte terroriste n’est également plus du tout majoritaire dans ces affaires.

L’une des explications de ce fléau est la facilité d’accès et d’utilisation de ces armes. Pourtant, le fait de porter un couteau est un délit passible d’une amende allant jusqu’à 15.000 et pouvant être sanctionné d’un an de prison.