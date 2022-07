Ille-et-Vilaine : un septuagénaire victime d'une attaque homophobe au couteau

Un homme de 71 ans a été retrouvé inconscient après avoir été poignardé plusieurs fois. Un jeune homme a avoué être l'auteur des coups, qu'il a justifiés par l'homosexualité supposée de la victime.

Une personne âgée de 71 ans a été retrouvée inconsciente après avoir été victime de plusieurs coups de couteaux, Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 juillet à Betton (Ille-et-Vilaine), à dix kilomètres au nord de Rennes.

Le septuagénaire a été découvert gisant sur le sol près d'un rond-point. Il était grièvement blessé, avec le visage tuméfié et six plaies liées à des coups de couteau. Hospitalisé, il a obtenu 30 jours d'ITT (incapacité totale de travail).

Deux jeunes hommes en garde à vue

Les forces de l'ordre ont rapidement interpellé un jeune de 17 ans «né en Guyane, domicilié au Mans (Sarthe) et inconnu de la justice», et un autre jeune de 18 ans «né en Guyane, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine) et faiblement connu de l'institution judiciaire», a précisé le procureur de la République de Rennes.

Tous les deux ont été «retrouvés au Mans» le 16 juillet, «dans le véhicule Mercedes dérobé à la victime».

Une information judiciaire a été ouverte pour tentative de meurtre en raison de l'orientation sexuelle et pour vol avec arme. Le jeune majeur a été déféré ce 18 juillet au parquet de Rennes, et risque la prison à perpétuité.

Une agression homophobe

Lors des auditions, le jeune de 18 ans a déclaré avoir rencontré la victime par hasard dans les rues de Rennes, dans la nuit du 14 au 15 juillet. Ils se sont donné rendez-vous le 16.

Le jeune a reconnu «avoir donné des coups de couteau à la victime dans le véhicule et en dehors de celui-ci», expliquant son acte par «l'homosexualité supposée» du septuagénaire et son intention de «le voler», a indiqué le procureur.

Le mineur de 17 ans n'est pas concerné par les faits criminels. Sa situation sera «appréciée par le parquet du Mans en regard d'une éventuelle qualification de recel».