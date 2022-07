Fleury-Mérogis : un jeune de 17 ans décède, après une rixe entre bandes rivales

Un jeune de 17 ans originaire de l'Essonne est mort dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 juillet. Il avait été pris en charge en état de mort cérébrale après une rixe survenue mardi dans le quartier des Aunettes à Fleury-Mérogis (91).

C'est un énième affrontement entre jeunes, qui a tourné au drame. Un jeune de 17 ans est décédé après une rixe entre bandes rivales survenue mardi 26 juillet, alors que des jeunes originaires de la ville voisine d'Evry-Coucouronnes (91) sont venus en découdre avec ceux de Fleury-Mérogis (91).

«très graves blessures à la tête»

C'est au cours de cette bagarre qui s'est déroulée au pied des immeubles de la rue Rosa-Parks que le jeune homme de 17 ans a subi de «très graves blessures à la tête». Hospitalisé en état de mort cérébrale, il a finalement succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Une violence que décrit un habitant du quartier, Aryobwal. «J'ai vu des jeunes avec des bâtons, des mortiers, en train de courir. Je me suis dit qu'il fallait que je me cache, car souvent ils visent les fenêtres. C'est ensuite que j'ai entendu qu'un jeune était gravement blessé», témoigne-t-il.

Pour des solutions collectives

Face à la situation, Olivier Corzani, le maire PCF de cette commune située à environ 26 km au sud de Paris, réclame davantage de moyens pour sa ville et pour ses habitants fortement touchés par le chômage. A Fleury-Mérogis, seuls 38 % de la population active travaillent.

Aujourd'hui j'ai le cœur meurtri de devoir annoncer le décès d'un jeune floriacumois, suite aux coups reçus au cours d'une rixe.



Les solutions ne peuvent être que collectives et s’inscrire dans la durée. Sans relâche, nous devons tenter, essayer.



Nous devons gagner la République. — Corzani Olivier (@CorzaniOlivier) July 27, 2022

«Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent dans les moyens qui sont les siens», explique-t-il, tout en soulignant la nécessité de «changer de paradigme» en matière de sécurité dans sa commune. «Les solutions ne peuvent être que collectives et s'inscrire dans la durée», écrit-il dans un tweet.

«On aurait besoin de déployer des moyens sur la médiation et l'insertion. On aurait besoin d'une police de proximité et pas juste d'une police d'intervention. On aurait besoin de créer un écosystème plus complet que ce qui existe aujourd'hui», avance l'élu communiste.

Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherches de la gendarmerie de Paris.

En 2020, un quart des rixes recensées en France a eu lieu en Essonne, et en 2021, 129 affrontements avaient été comptabilisés dans le département. Cette année-là, 3 jeunes, dont deux adolescents de 14 ans, avaient été tués.

Des chiffres poignants qui semblaient heureusement en légère baisse cette année. Selon la préfecture de police, 41 rixes ont été recensées sur le département pour le premier semestre de l'année 2022.