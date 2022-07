Violence : quels métiers sont les plus exposés ?

Pour la première fois, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a classé les professions les plus exposées à la violence. Sans grande surprise ce sont les policiers qui arrivent en tête du classement.

Policiers, gendarmes ou encore élus... Quel métier est le plus exposé aux violences ? Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) à travers une étude assez originale a passé au crible la profession des victimes de crimes et délits enregistrées par la police et la gendarmerie. Et sans surprise, ce sont les forces de l’ordre qui occupent les premières places des victimes de violence.

En effet, les résultats de cette étude ont mis en évidence que «les atteintes à l’encontre des forces de sécurité sont entre cinquante et soixante fois plus fréquentes que pour l’ensemble de la population».

Les policiers et gendarmes en tête

Ainsi, les policiers nationaux et gendarmes arrivent en tête du classement, avec 52% des victimes d’atteintes à personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (36,7% pour les premiers, et 16,2% pour les seconds).

Un peu plus loin dans le classement, on trouve les policiers municipaux (8%), les agents de transport (5,1%), les intervenants socio-culturel (4,4%), les professeurs et surveillants pénitentiaires (4,1%), le personnel de santé (3%), les pompiers (2,4%) et enfin les élus (1,8%).