SNCF : le prix des billets à la hausse cet été

Dans un entretien accordé au JDD, le ministre des Transports Clément Beaune réclame à la SNCF de limiter les pics tarifaires d’été pour aider notamment la clientèle des jeunes et des plus modestes alors que les prix sont à la hausse cet été.

Un constat unanime. Pour partir en vacances cet été, les places dans le train coûtent de plus en plus cher et les offres de dernière minute ne séduisent plus. Afin de limiter la facture, le nouveau ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, veut consentir à de premiers efforts. «Minimiser les pics tarifaires d'été doit être possible», indique-t-il dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Alors que l’Insee révèle une augmentation moyenne des tarifs de la SNCF de 15,3% sur les trois derniers mois, l’opérateur estime que les billets de trains de sont pas plus chers et ont même baissé de 7% du prix moyen des billets depuis juin.

Pour l'ancien ministre chargé des Affaires européennes, «des progrès peuvent encore être faits sur la clientèle des jeunes et des plus modestes».

des prix de saison pour la sncf

Si la SNCF réfute toute augmentation de prix, elle indique toutefois qu’il s’agit tout simplement de «prix de saison» où la demande est forte. Un billet aller-retour Paris-Nice coûte environ 253 euros au premier week-end d’août. Le même trajet s’élève à 282 euros au dernier week-end du même mois, soit une différence d’environ 30 euros en deux week-ends.

«Le prix cher au dernier moment est général à tous les moyens de transports. C’est l’équilibre entre le fait de pouvoir proposer des petits prix. Forcément, à un moment donné, il y a des prix plus élevés dans le but de les financer», explique Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF.

augmenter l'offre pour faire baisser les tarifs

Selon Bruno Gazeau, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport, la Sncf doit impérativement enrichir son offre de voitures et son personnel mais «elle n’a pas les moyens de le faire, le plan de relance ayant tenu compte uniquement de l’aviation et du secteur automobile».

Dans un contexte de hausse généralisée des prix, il reste néanmoins la possibilité, pour les plus astucieux, de réserver un mois à l'avance ou encore de voyager en semaine.