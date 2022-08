Incendies : qu'est-ce que la tactique du contre-feu, utilisée par les pompiers pour stopper les flammes ?

Pour venir à bout des incendies, les pompiers utilisent généralement la technique du contre-feu. Voici en quoi consiste cette méthode très délicate.

Face aux multiples incendies qui touchent la Gironde, tous les moyens sont bons pour les pompiers pour tenter de stopper l’avancée des flammes. Notamment avec une technique : le feu tactique ou contre-feu.

Le principe est simple, contenir la propagation d'un incendie en faisant brûler aux abords de celui-ci la végétation qui pourrait prendre feu. Résultat, les flammes arrivées ensuite ne trouvent plus rien pour se nourrir. Une technique efficace qui doit être prise avec précaution.

«Un contre-feu, on l'allume quand on a un feu à une cinquantaine de mètres, explique le lieutenant Hervé Trentin, du SDIS 33. Donc il faut aller très très vite. On ne peut pas trop hésiter, sinon le feu est passé.»

Une technique réglementée

Durant les derniers jours, les pompiers ont multiplié ces feux tactiques. Une décision parfois contre-nature pour ces soldats du feu. «Moi ça me fait de la peine, j'en ai même pleuré, assure Jean-Pierre Le Cunff, chef de groupe SDIS 31. C'est mon patrimoine ici, je suis propriétaire. Ça me donne peine de faire brûler ma forêt, mais en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen.»

Depuis 2004, et une loi de modernisation de la sécurité civile, cette technique est désormais très codifiée et réglementée. Actuellement en Gironde, ils sont quatre sur le terrain à être habilités à allumer des feux tactiques.