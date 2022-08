Feux de forêt : Emmanuel Macron veut lancer des travaux sur la prévention et la lutte contre les incendies

A la suite des incendies successifs de cet été 2022 en France, Emmanuel Macron s'apprête à lancer des travaux sur la prévention et la lutte contre les incendies.

Tirer des enseignements. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron veut réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés, une fois les feux éteints, afin de réfléchir au «modèle de prévention et de lutte contre les incendies» en France, a annoncé dimanche l'Eysée, confirmant une information du JDD.

Le président conviera donc pompiers, renforts venus d'Outre-mer et de l'Union européenne, agriculteurs et élus afin de les «remercier» et «d'ouvrir les travaux sur l'évolution du modèle dans les années à venir», a-t-on indiqué dans son entourage, sans donner de date.

Un témoignage de solidarité

Depuis Brégançon, où le président est en congés, ce dernier s'est entretenu par ailleurs samedi avec le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, le responsable local des pompiers, le préfet et la députée Danielle Brulebois (LREM) après la reprise samedi des incendies dans ce département.

Le président a ainsi témoigné de sa «solidarité» et salué «les actes de solidarité locale et de mobilisation», notamment des agriculteurs qui ont approvisionné les pompiers en eau, a-t-on précisé.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a demandé au préfet du Jura de voir «comment on pourrait les réquisitionner a posteriori» afin de les indemniser pour leurs efforts.

Dans le Jura, le feu a repris dans le secteur de Vescles et Cernon, portant le total des terres brûlées à plus de 800 hectares depuis mardi.