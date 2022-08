«Les Français souhaitent maîtriser leur destin jusqu'au bout» : Line Renaud appelle à légaliser l'aide active à mourir

Le sujet de la fin de vie touche tous les Français, de près ou de loin. Dans une lettre ouverte parue dans le Journal du Dimanche, la chanteuse et actrice Line Renaud et Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime et rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie, appellent à légaliser l’aide active à mourir.

Un sujet encore tabou. Dans une lettre ouverte publiée ce dimanche dans le JDD, la chanteuse et actrice Line Renaud et le député de la Charente-Maritime Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie, appellent les députés à légaliser l’aide active à mourir. Car «les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité, maîtriser leur destin jusqu'au bout».

«Pourquoi vouloir rester jusqu’au bout quand vous savez que vous êtes condamné à court terme et que vos souffrances physiques et psychiques seront, en dépit des progrès de la médecine et du dévouement des soignants, réfractaires à tout traitement thérapeutique ?» ou encore «pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d’une vie qui n’est plus qu’une survie douloureuse sans espoir de guérison ?», interrogent Line Renaud et Olivier Falorni dans cette tribune.

Toute sa vie, la chanteuse et actrice Line Renaud, 94 ans, s'est battue sur de grands sujets de société. Aujourd'hui, elle s'exprime sur le droit à mourir dans la dignité. Car «ces questions existentielles, nous sommes tous amenés à nous les poser un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches», écrit-elle aujourd'hui.

En effet, «comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot, en phase avancée, souhaitent abréger leur vie», s'interroge-t-elle ce matin.

L'actrice engagée dresse aujourd'hui un constat terrible : entre deux et quatre mille euthanasies clandestines sont réalisées chaque année en France. D'ailleurs, pour Line Renaud, «en refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une grande hypocrisie».

Un combat pour mourir dans la dignité

En avril 2020, elle avait déjà interpellé les députés sur le sujet. «Jeudi, les députés auront à examiner un texte capital. Je leur adresse aujourd’hui cette lettre. Je compte sur vous qui nous représentez, pour voter cette loi qui donnera à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie. C’est un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher. Notre liberté ultime et souveraine : celle de mourir dans la dignité ! Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort», expliquait-elle il y a deux ans.

Un appel qui n'avait eu que très peu d'effet. Ainsi, deux ans plus tard, Line Renaud a annoncé sur Twitter qu'elle poursuivait son combat.

«J’ai rejoint l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Quand il n’y a plus de qualité de vie, qu’on s’acharne, il vaut mieux partir. Votons une loi de Liberté...»@linerenaud, marraine de notre association

https://t.co/34N9BhtbKj

pic.twitter.com/Z7NaEujW5W — Mourir dans la Dignité (@ADMDFRANCE) August 11, 2022

«J’ai rejoint l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Quand il n’y a plus de qualité de vie, qu’on s’acharne, il vaut mieux partir. Votons une loi de Liberté…», a-t-elle ainsi indiqué sur le réseau social, le 11 août dernier.