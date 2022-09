La braderie de Lille fait son grand retour

La braderie de Lille fait son retour samedi à partir de 8h. Durant deux années, la plus grande braderie d’Europe n’avait pu se dérouler pour cause de pandémie. Des millions de visiteurs sont attendus.

Après deux ans d’absence en raison de la crise du Covid-19, la braderie de Lille est de retour ce week-end du 3 et 4 septembre. Un événement où de nombreux Français vont pouvoir se retrouver comme avant, tout en mangeant des moules-frites.

Dans les rues, les Lillois s’impatient de pouvoir profiter un peu de «la vie d’avant», comme certains l’ont confié au micro de CNEWS.

La braderie est également importante pour les restaurateurs, qui s’attendent à être pris d’assaut durant le week-end. Stars de l’événement, les moules sont prisées et plus de 500 tonnes seront englouties pendant ces deux journées.

1.700 policiers mobilisés

Avec plus de 80 kilomètres d’étales, 8.000 exposants et 180 hectares fermés à la circulation, la situation est aussi un défi pour la municipalité. «On s’attend à une grande édition, entre 2 et 3 millions de personnes», a affirmé Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille.

Pour assurer la sécurité de la braderie, environ 1.700 policiers sont mobilisés durant le week-end.