Sobriété énergétique : l'eau de la piscine abaissée à 25 ° C, les enseignants refusent que les élèves se baignent

A Bléré, en Indre-et-Loire, des enseignants d'un collège et d'une école primaire ont refusé d'emmener leurs élèves à la piscine municipale, après que la température de l'eau a été abaissée pour faire des économies. Une décision incomprise par le président de l'intercommunalité et certains parents.

La piscine de la discorde. Des enseignants de la commune de Bléré, en Inde-et-Loire, ne souhaitent plus que leurs élèves nagent dans la piscine extérieure municipale, estimant que la température de l'eau, qui avait été abaissée en juillet dernier pour faire des économies d'énergie, était désormais trop froide.

Le président de la communauté de communes autour de Chenonceaux, Vincent Louault, s'est étonné de cette décision. «Au 10 juillet j’avais mis l’eau à 26 ° C, aucune réclamation…. Vendredi matin, à cause d’une nuit froide l’eau est à 25. Résultat les professeurs du collège et l'école annulent et refusent l’utilisation !», a-t-il déploré sur Twitter.

Piscine intercommunale.



Au 10 juillet j’avais mis l’eau à 26 Degrés aucune réclamation….



Vendredi matin a cause d’une nuit froide l’eau est à 25 :



Résultat les professeurs du collège et école annule et refuse l’utilisation !#ClimateEmergency #piscine @emma_ducros @GeWoessner pic.twitter.com/pPpixT4OUF — Vincent Louault (@vincent_louault) September 11, 2022

Interrogé dans la Matinale de CNEWS, Vincent Louault s'est dit «franchement agacé», évoquant les nombreux efforts des collectivités. «On se retrouve avec des maîtres nageurs, une piscine à entretenir, un coût de 30.000 euros par mois pour rien», a-t-il expliqué.

Et de dénoncer : «tout le monde est d'accord globalement pour faire des efforts et quand faut personnellement faire des efforts, il n'y a plus personne».

Les internautes partagés

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. «25 °C eau trop froide ! Je suis presque certain que nombreux se baignent l'été dans une eau de mer plus froide», soulignait ainsi un internaute. «Parent d'élève, je soutiens cette initiative des professeurs. Nos enfants n'ont pas besoin de se choper une pneumonie ou autres cochonneries ! Il y a bien d'autres sports pour occuper leur temps d'EPS», écrivait un autre, invitant au passage les «donneurs de leçons» à «enfiler un maillot de bain en plein novembre et faire une séance de piscine à 25 °C».