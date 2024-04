Chèque énergie : voici les 43 départements concernés par l'envoi de cette aide entre le 8 et le 12 avril

Depuis le début du mois d'avril, plusieurs ménages reçoivent petit à petit les chèques énergie de 2024. Ainsi, les départements de ces douze régions seront concernés pour la semaine du 8 au 12 avril, voici lesquels.

Une aide qui fait du bien. Cette semaine, les habitants des départements de douze régions vont recevoir à leur tour les chèques énergie distribués par l’État en 2024.

Ces chèques sont d’une valeur comprise entre 48 et 277 euros et seront envoyés aux ménages éligibles afin de les aider à payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, chaleur) ou à financer l'achat de combustible de chauffage (bois, fioul, GPL…) et certains travaux énergétiques.

LES DÉPARTEMENTS QUI RECEVRONT LEUR CHÈQUE ÉNERGIE CETTE SEMAINE

Certains départements d’Auvergne-Rhône-Alpes seront les premiers à recevoir les chèques énergie cette semaine. Sont concernés : l’Allier, le Cantal, la Drôme, la Loire, l’Ardèche et la Haute-Loire.

Ils seront suivis par quelques départements de Bourgogne-Franche-Comté (Nièvre, Haute-Saône, Yonne, Saône-et-Loire et Territoires de Belfort), de la Bretagne (Côtes-d’Armor), du Centre-Val de Loire (Loir-et-Cher et Cher), de la Corse et du Grand-Est (Vosges, Aube, Marne et Meuse).

Des départements des Hauts-de-France (Somme), de la Nouvelle-Aquitaine (Vienne, Corrèze, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Charente-Maritime, Landes et Charente), de la Normandie (Seine-Maritime, Calvados et Manche) recevront eux aussi leur chèque énergie cette semaine.

Enfin, les derniers départements à recevoir l’aide à partir ce ce lundi 8 avril sont ceux de l’Occitanie (Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn, Hérault, Aveyron, Lot et Gers), de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes) et du Pays de la Loire (Mayenne, Sarthe, Vendée et Maine-et-Loire).

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU CHÈQUE ÉNERGIE ?

Le chèque énergie est une aide calculée grâce aux ressources d’un foyer. Chaque année, l'administration fiscale établit la liste des bénéficiaires en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et de la composition du foyer déterminé en unité de consommation (UC). Ainsi, 20% des ménages français les plus modestes sont bénéficiaires de cette aide.

Pour vérifier votre éligibilité à ce dispositif, il suffit de se rendre sur le simulateur du site chequeenergie.gouv.fr. Il n’y a aucune démarche à effectuer, les chèques sont automatiquement envoyés à l’adresse des personnes concernées. Enfin, le chèque est valable jusqu’au 31 mars 2025.

Comment le chèque énergie est-il envoyé ?

Les chèques énergies sont distribués en fonction d’un calendrier qui permet d’organiser l’envoi région par région. Les départements de ces zones sont classés par ordre chronologique.

En raison des aléas d’acheminement, les départements indiqués en fin de semaine risquent de recevoir leurs chèques en début de semaine suivante. Selon l'agenda, les délais entre l’envoi et la réception du chèque sont compris entre 2 et 4 jours.