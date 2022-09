Valence : la vente d'un terrain municipal à une école musulmane fait polémique

La vente d'un terrain appartenant à Valence, dans la Drôme, à une école musulmane fait polémique. Le maire LR de la ville pourrait bien être obligé de reculer.

La polémique enfle à Valence (Drôme). Un terrain de 8.000 m2 en face de la mosquée, rue Mozart, doit être vendu pour 500.000 euros à l'association «Valeurs et réussites» pour qu'elle puisse agrandir son école musulmane. Une décision de la municipalité qui divise, d'autant que l'école serait proche des Frères musulmans.

Le maire LR de Valence, Nicolas Daragon, proche de Laurent Wauquiez, a fait voter le 27 juin dernier cette vente dans le cadre de l'agrandissement de l'école confessionnelle. En effet, l'école musulmane Iqra, qui accueille aujourd'hui 80 élèves, est déjà implantée dans la mosquée du quartier mais elle souhaiterait déménager pour s’agrandir. D'où l'achat de ce nouveau terrain.

D'ailleurs, l’école, qui a reçu un avis favorable de l’Éducation nationale pour passer sous contrat avec l’État à condition de mettre en conformité ses locaux, pourrait accueillir entre 180 et 240 élèves, précise Le Dauphiné.

Un nouveau conseil municipal attendu ce lundi

Cependant, cette décision passe mal du côté de l'opposition. «Quand on pousse un projet comme celui-ci, on essaye de rendre les gens communautaristes plutôt que de vivre dans la concorde républicaine», explique le conseiller municipal d'opposition, Bruno Caseri (ex-LREM), qui refuse le projet. Ajoutant qu'«évidemment s'il y a un soupçon de liens avec les Frères musulmans, j'y suis encore plus opposé.»

De son côté, la préfecture de Drôme aurait demandé à l'édile de revenir sur cette décision.

Selon l'avocat de l'association «Valeurs et réussites», Pierre-Etienne Moullé, «aujourd'hui, on nous tient un discours qui est totalement hypocrite qui est de dire 'regarder une école communautaire hors contrat ...' et on lui met des bâtons dans les roues, lorsque cette même école souhaite s'émanciper, acquérir ses propres locaux et devenir une école sous contrat».

Un nouveau conseil municipal doit se tenir lundi 3 octobre où, à l'issue, la municipalité confirmera ou non la vente de ce terrain à l'association «Valeurs et réussites», en vue de l'agrandissement de son école.